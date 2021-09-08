Кемеровские власти продлили запрет на движение транспорта по улице Ноградской

О переносе сроков открытия проезда по улице Ноградской в городе Кемерово стало известно из сообщения от местных властей, которые опубликовали документ с соответствующей информацией на сайте администрации.

Оказалось, что часть дороги останется перекрыта не неопределенный срок из-за продолжения работ по ремонту водопровода, которые в этом году затянулись.

– Завершить работы планируется до 15 сентября, – заявлено в тексте.

Следовательно автолюбителям придется подождать еще несколько дней, прежде чем они снова смогут проезжать на машинах по участку дороги в центре кузбасской столицы.