Кемеровские власти продлили запрет на движение транспорта по улице Ноградской

0
Фото:  

Кемеровские автолюбители еще неделю не смогут срезать свой путь по одной из улиц в центре города из-за затянувшегося запрета на проезд машин по участку дроги от местных властей.

О переносе сроков открытия проезда по улице Ноградской в городе Кемерово стало известно из сообщения от местных властей, которые опубликовали документ с соответствующей информацией на сайте администрации.


Оказалось, что часть дороги останется перекрыта не неопределенный срок из-за продолжения работ по ремонту водопровода, которые в этом году затянулись.

– Завершить работы планируется до 15 сентября, – заявлено в тексте.

Следовательно автолюбителям придется подождать еще несколько дней, прежде чем они снова смогут проезжать на машинах по участку дороги в центре кузбасской столицы.

Фото: Администрация города Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28744

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined