Кемеровские власти признали плохое состояние притомской набережной

По словам кемеровчан, в последнее время набережная реки Томь находится в "аварийном состоянии". Ограждения и лестницы начинают разваливаться и уже поросли травой, а освещение "скверное".

- А ничего что вся набережная уже разваливается, скоро страшно ходить там будет, - написали горожане.

После появления сообщений представители городской администрации подтвердили, что набережная в центре Кемерова нуждается в реконструкции. По данным властей, уже сейчас проводится обследование объекта, по итогам которого будет определен объем предстоящих работ. Затем планируется найти источник финансирования и приступить к разработке проектной документации.