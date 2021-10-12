Кемеровские власти признали плохое состояние притомской набережной

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Жители Кемерова в социальных сетях начали жаловаться на неудовлетворительное состояние набережной в Центральном районе города. Власти, в свою очередь, подтвердили, что ей требуется ремонт.

По словам кемеровчан, в последнее время набережная реки Томь находится в "аварийном состоянии". Ограждения и лестницы начинают разваливаться и уже поросли травой, а освещение "скверное".

- А ничего что вся набережная уже разваливается, скоро страшно ходить там будет, - написали горожане.

После появления сообщений представители городской администрации подтвердили, что набережная в центре Кемерова нуждается в реконструкции. По данным властей, уже сейчас проводится обследование объекта, по итогам которого будет определен объем предстоящих работ. Затем планируется найти источник финансирования и приступить к разработке проектной документации.

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