Кемеровские власти привлекут бизнесменов к обслуживанию новых автобусных маршрутов

Актуальные конкурсы на обслуживание новых автобусных маршрутов будут объявлены в декабре. Примечательно, что победителем аукциона сможет стать как муниципальная организация, так и частная. Об этом заявил глава кузбасской столицы во время оглашения отчета о проделанной за год работе.

Стоит отметить, что ключевым условием для участников станет замена транспорта на экологически чистый и низкопольный. Приобретение авто возлагается на триумфатора.

Что касается работы по обслуживанию новых маршрутов, то она начнется не раньше апреля-мая 2022 года.