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Кемеровские власти присвоят семь участков ради массового сноса жилых домов

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Администрация города Кемерова опубликовала постановления об изъятия в муниципальную собственность семи участков, девяти квартир, трех частных домов и магазина ради строительства инфраструктуры.

Согласно данным кемеровского правительства, речь идет об объектах на ул. Гагарина 78 (участок и частный дом), ул. Сибиряков-Гвардейцев, 120 (участок и частный дом), ул. Рязанская, 2 (участок и торговый павильон), ул. Каменская, 11 (участок и пятиквартирный дом), ул. Энергетиков, 17 (участок и четырехквартирный дом), ул. Краснознаменная, 19а (участок и частный дом), а также участок восточнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 257. Каждое из этих зданий по документам отходит в собственность администрации для дальнейшего сноса.


Отмечается, что в будущем там будет начато строительство линейных объектов. Теперь экспертам

предстоит провести оценку недвижимости, после чего бумаги будут направлены собственникам.

Да!
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