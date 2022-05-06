Кемеровские власти присвоят семь участков ради массового сноса жилых домов

Согласно данным кемеровского правительства, речь идет об объектах на ул. Гагарина 78 (участок и частный дом), ул. Сибиряков-Гвардейцев, 120 (участок и частный дом), ул. Рязанская, 2 (участок и торговый павильон), ул. Каменская, 11 (участок и пятиквартирный дом), ул. Энергетиков, 17 (участок и четырехквартирный дом), ул. Краснознаменная, 19а (участок и частный дом), а также участок восточнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 257. Каждое из этих зданий по документам отходит в собственность администрации для дальнейшего сноса.

Отмечается, что в будущем там будет начато строительство линейных объектов. Теперь экспертам

предстоит провести оценку недвижимости, после чего бумаги будут направлены собственникам.