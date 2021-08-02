Кемеровские власти повысили ценник на похоронные услуги

Из свежего документа, который подписал мэр города Кемерово Илья Середюк, следует, что за копку могил местные жители будут вынуждены заплатить почти на полторы тысячи больше обычного. Так, если ранее ритуальная услуга стоила 4 562 рублей, то сейчас процедура обойдется в 5 985 рублей.

Что касается погребения, то в настоящий момент ценник достиг 515 рублей (ранее – 385 рублей), а погрузка тела покойника обойдется в 1350 рублей (ранее такой услуги в официальных документах не значилось).

– Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро", согласно приложению к настоящему постановлению, – говорится в постановлении.

Стоимость не обшитого гроба из древесины длиной до 1 метра составит 1450 рублей (ранее – 745 рублей), а длиной от 1 до 1,4 метров – 1750 рублей (ранее – 980 рублей), длиной свыше 1,4 метров – 2100 рублей (ранее – 1389 рублей). Автокатафалк жителям кузбасской столицы предоставят за плату в размере 1020 рублей за один час, в то время как ранее перевозка тела умершего на кладбище стоила 362 рубля.

Тарифы устанавливаются на срок до 31.12.2023, контроль за исполнением постановления возложен на начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Кемерова Д.В.Березовского.