Кемеровские власти потратят почти 20 млн рублей на проект реконструкции Мичурина

Тендер на реконструкцию кемеровской улицы Мичурина появился на портале государственных закупок. Из размещенных в открытом доступе документов следует, что протяженность участка, где необходимо провести работы, составляет всего 0,6 км: от проспекта Советского до микрорайона №1а.

Таким образом тому, кто станет победителем конкурса, предстоит спроектировать участок с двухполосным движением от микрорайона № 1а до сопряжения с подходами к мосту через реку Большая Камышная, а также с четырехполосным, который начинается от Советского проспекта до пересечения с подходами к автомобильному мосту.

В обязанности победителя торгов входит разработка генерального плана улицы, а также схемы организации дорожного движения. После этого, если будет необходимость, то участок, светофорный объект и инженерные сети подвергнутся реконструкции.

Все вышеперечисленные работы заказчик потребовал выполнить за восемь месяцев с момента заключения контракта. Начальная цена аукциона составляет 19 541 655 рублей.