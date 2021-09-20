Кемеровские власти потратят на установку дорожных камер почти 50 млн рублей

На портале госзакупок появился тендер на установку стационарных дорожных камер, которые будут автоматически фиксировать нарушения ПДД на территории Кемерова. Начальная сумма контракта составила 49 437 276,52 рублей.
Так, согласно документу, новые камеры планируется разместить в следующих местах:
- около домов № 98 и № 100 по проспекту Ленина,
- на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев,
- на пересечении проспекта Ленина с улицей Соборной,
- на перекрестке проспект Ленина — улица Дзержинского
- на перекрестке улиц Красноармейская и Мичурина.
Прием заявок продлится до 27 сентября. Победитель будет определен 29 сентября. На выполнение работ выигравшему подрядчику отводится 20 дней с момента заключения контракта.
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