Кемеровские власти потратят на строительство моста через Искитимку 800 млн рублей

Власти города Кемерово на сайте государственных закупок разместили заявку на проектирование и строительство объекта "Автомобильный мост через р. Большая Камышная с подходами". Согласно данным в документе, начальная стоимость контракта составила 782 228 712 рублей.

Что касается габаритов моста, то его длина может достигнуть 92 метров, а ширина 23 метров. По предварительным данным, на проезжей части будут предусмотрены четыре полосы движения для машин и широкие тротуары для пешеходов. Расчетная скорость проезда транспорта на участке составит всего 50 км/ч.

Строительство автомоста будет проложено от Советского проспекта, а выезд с него рабочие обустроят в районе проспекта Притомского. Срок завершения строительства объекта назначен на 2022 – 2023 годы.