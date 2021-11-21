Кемеровские власти потратят на строительство моста через Искитимку 800 млн рублей

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В кузбасской столице появится автомобильный мост через Искитимку, соответствующая заявка на проведение строительных работ появилась на сайте госзакупок.

Власти города Кемерово на сайте государственных закупок разместили заявку на проектирование и строительство объекта "Автомобильный мост через р. Большая Камышная с подходами". Согласно данным в документе, начальная стоимость контракта составила 782 228 712 рублей.


Что касается габаритов моста, то его длина может достигнуть 92 метров, а ширина 23 метров. По предварительным данным, на проезжей части будут предусмотрены четыре полосы движения для машин и широкие тротуары для пешеходов. Расчетная скорость проезда транспорта на участке составит всего 50 км/ч.


Строительство автомоста будет проложено от Советского проспекта, а выезд с него рабочие обустроят в районе проспекта Притомского. Срок завершения строительства объекта назначен на 2022 – 2023 годы.

Фото: Госзакупки

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