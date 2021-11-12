Кемеровские власти потратят на проект набережной почти 18 млн рублей

0
Фото:  

Администрация столицы Кузбасса начала благоустройство участка рядом с Искитимкой. На разработку проекта набережной потратят около 18 млн рублей.

На платформе госзакупок появился аукцион, инициированный кемеровскими властями. Объектом торгов является создание проектной документации набережной реки Большой Камышной (Искитимки). На участке, прилегающем к музейному и театрально-образовательному комплексу, будут проведены масштабные работы.


Согласно прикрепленным к аукциону документам, специалисты будут облагораживать территорию от проспекта Советского до пешеходного моста, который строится в настоящее время. Среди прочего, проект должен предусмотреть велосипедные, беговые и прогулочные дорожки, спуск к воде, видеонаблюдение, а также скульптуры. Также в проекте должен быть отражен капитальный ремонт Университетского моста.


Стартовая цена торгов – 17 917 175 рублей.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30969

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined