Кемеровские власти потратят на проект набережной почти 18 млн рублей

На платформе госзакупок появился аукцион, инициированный кемеровскими властями. Объектом торгов является создание проектной документации набережной реки Большой Камышной (Искитимки). На участке, прилегающем к музейному и театрально-образовательному комплексу, будут проведены масштабные работы.
Согласно прикрепленным к аукциону документам, специалисты будут облагораживать территорию от проспекта Советского до пешеходного моста, который строится в настоящее время. Среди прочего, проект должен предусмотреть велосипедные, беговые и прогулочные дорожки, спуск к воде, видеонаблюдение, а также скульптуры. Также в проекте должен быть отражен капитальный ремонт Университетского моста.
Стартовая цена торгов – 17 917 175 рублей.
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