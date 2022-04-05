Кемеровские власти потратят на чистоту в туалетах более 9 млн рублей

Конкурс на обслуживание общественных туалетов опубликован на сайте госзакупок. Согласно документу, подрядчику придется следить за чистотой как стационарных, так и передвижных туалетов, которые расположены на улице Весенняя, 15 в Центральном районе города Кемерово, площади Советов в летнее время, а также на улице Леонова, 2 в Кировском районе. К слову, в летнее время к списку присоединяется и уборная в Кедровке и места для отвода естественной нужды вблизи монументов, общественных мест, памятников, церквей. Также обслуживаю принадлежат пять мобильных объектов контейнерного типа и девять передвижных туалетов на яме на местных кладбищах.
За соответствующие услуги городская администрация заплатит 9 601 185,14 рубля. Победителя выберут 12 апреля. Подрядчику предстоит обслуживать все туалеты ежедневно.
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