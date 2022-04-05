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Кемеровские власти потратят на чистоту в туалетах более 9 млн рублей

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Власти кузбасской столицы запланировали потратить на содержание общественных туалетов, расположенных на улицах города, свыше девяти миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на специализированном сайте.

Конкурс на обслуживание общественных туалетов опубликован на сайте госзакупок. Согласно документу, подрядчику придется следить за чистотой как стационарных, так и передвижных туалетов, которые расположены на улице Весенняя, 15 в Центральном районе города Кемерово, площади Советов в летнее время, а также на улице Леонова, 2 в Кировском районе. К слову, в летнее время к списку присоединяется и уборная в Кедровке и места для отвода естественной нужды вблизи монументов, общественных мест, памятников, церквей. Также обслуживаю принадлежат пять мобильных объектов контейнерного типа и девять передвижных туалетов на яме на местных кладбищах.


За соответствующие услуги городская администрация заплатит 9 601 185,14 рубля. Победителя выберут 12 апреля. Подрядчику предстоит обслуживать все туалеты ежедневно.

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