Кемеровские власти потратят еще полмиллиона рублей на подготовку плана обустройства дублера Притомского проспекта

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Управление капитального строительства в областном центре Кузбасса разыскало подрядчика, готового сформировать технический план освещения и водопровода на части дублера проспекта Притомского.

Соответствующий лот был опубликован на официальном сайте госзакупок. К текущему моменту размещенная закупка уже была завершена, что следует из ее статуса на портале.


В наименовании самого лота говорится о том, что выставлен он был на определение исполнителя работы по подготовке технического плана водопровода, ливневой канализации, а также наружного освещения на дороге-дублере проспекта Притомского от улицы Терешковой до площадки. Начальная цена договора составила 525 344 рублей.


Напомним, что работы по обустройству одного из участков дороги-дублера Притомского проспекта завершились в июне текущего года. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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