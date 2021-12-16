Кемеровские власти потратят более 700 тысяч рублей на общественные туалеты

Мэрия города Кемерово инициировала торги на официальной платформе госзакупок. Объектом аукциона стали работы по содержанию общественных туалетов, расположенных в разных районах города. В частности, уборка должна осуществляться в туалетах на улице Весенней, площади Советов, в Кузбасском парке, у монумента "Память шахтерам Кузбасса" и на кладбищах.

Из прикрепленных документов следует, что победитель аукциона должен осуществлять мытье полов, раковин, унитазов, транспортировку мусора, текущий ремонт, уборку снега и другие работы до 15 апреля 2022 года.

По состоянию на 16 декабря, поставщик определен, но торги признаны несостоявшимися, так как больше претендентов на 735 000 рублей не нашлось.