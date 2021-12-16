Кемеровские власти потратят более 700 тысяч рублей на общественные туалеты

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Администрация кузбасской столицы объявила о поиске подрядчика, который за сумму в 735 тысяч рублей будет выполнять работы по обслуживанию общественных туалетов.

Мэрия города Кемерово инициировала торги на официальной платформе госзакупок. Объектом аукциона стали работы по содержанию общественных туалетов, расположенных в разных районах города. В частности, уборка должна осуществляться в туалетах на улице Весенней, площади Советов, в Кузбасском парке, у монумента "Память шахтерам Кузбасса" и на кладбищах.


Из прикрепленных документов следует, что победитель аукциона должен осуществлять мытье полов, раковин, унитазов, транспортировку мусора, текущий ремонт, уборку снега и другие работы до 15 апреля 2022 года.


По состоянию на 16 декабря, поставщик определен, но торги признаны несостоявшимися, так как больше претендентов на 735 000 рублей не нашлось.

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