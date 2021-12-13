Кемеровские власти потратят более 28 млн рублей на озеленение одного из районов

На официальном портале госзакупок появился аукцион, инициированный мэрией Кемерова. Объектом аукциона является выполнение работ по содержанию объектов озеленения и элементов благоустройства объектов озеленения в Лесной поляне. Начальная цена контракта составила 28 314 321 рублей.

Согласно документам, победитель аукциона должен будет осуществлять уход за газонами, деревьями, цветниками, садовыми диванами, а также детскими и спортивными площадками. В том числе на земельных участках, которые не поставлены на кадастровый учет в соответствии с условиями контракта. Кроме того, в случае обнаружения каких-либо дефектов подрядчик должен незамедлительно принять меры к их устранению. Проделанная работа должна фиксироваться на фото.

Подача заявок на аукцион завершится 17 декабря 2022 года. Работы нужно будет исполнять до 15 октября 2022 года.