Кемеровские власти потратят более 16 млн рублей на светофоры у школ

Власти столицы Кузбасса объявили конкурс на поиски подрядчика, который установит девять новых светофоров возле школ за 16 102 622 рубля.

Появление регулировщиков запланировано по адресам:

улица Красная, 20;

проспект Молодежный, 9Б;

проспект Московский, 14;

улица Дружбы, 7;

улица Весенняя, 17;

проспект Михайлова, 5;

проспект Ленина, 147;

улица Смирнова, 18;

бульвар Строителей, 44Б.

Отмечается, что сейчас в указанных местах расположены нерегулируемые пешеходные переходы. К слову, обзаведется светофором и "зебра" около соборной мечети "Мунира"

Из документов на сайте государственных закупок следует, что все работы необходимо завершить до 15 августа 2022 года.