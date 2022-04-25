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Кемеровские власти потратят более 16 млн рублей на светофоры у школ

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Фото:  

В правительстве города Кемерово намерены потратить более 16 млн рублей на установку регулировщиков возле школ.

Власти столицы Кузбасса объявили конкурс на поиски подрядчика, который установит девять новых светофоров возле школ за 16 102 622 рубля.


Появление регулировщиков запланировано по адресам:

  • улица Красная, 20;
  • проспект Молодежный, 9Б;
  • проспект Московский, 14;
  • улица Дружбы, 7;
  • улица Весенняя, 17;
  • проспект Михайлова, 5;
  • проспект Ленина, 147;
  • улица Смирнова, 18;
  • бульвар Строителей, 44Б.

Отмечается, что сейчас в указанных местах расположены нерегулируемые пешеходные переходы. К слову, обзаведется светофором и "зебра" около соборной мечети "Мунира"


Из документов на сайте государственных закупок следует, что все работы необходимо завершить до 15 августа 2022 года.

Да!
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