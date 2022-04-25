Кемеровские власти потратят более 16 млн рублей на светофоры у школ

Власти столицы Кузбасса объявили конкурс на поиски подрядчика, который установит девять новых светофоров возле школ за 16 102 622 рубля.
Появление регулировщиков запланировано по адресам:
- улица Красная, 20;
- проспект Молодежный, 9Б;
- проспект Московский, 14;
- улица Дружбы, 7;
- улица Весенняя, 17;
- проспект Михайлова, 5;
- проспект Ленина, 147;
- улица Смирнова, 18;
- бульвар Строителей, 44Б.
Отмечается, что сейчас в указанных местах расположены нерегулируемые пешеходные переходы. К слову, обзаведется светофором и "зебра" около соборной мечети "Мунира"
Из документов на сайте государственных закупок следует, что все работы необходимо завершить до 15 августа 2022 года.
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