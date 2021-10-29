Кемеровские власти показали новый участок бульвара Строителей с высоты птичьего полета

На кадрах, которые глава Кемерова выложил в своем Instagram-аккаунте, видна недавно построенная часть бульвара Строителей, освещенная десятками ярких фонарей. По некоторым дорогам уже передвигаются пешеходы. При этом Илья Середюк отметил, что новый участок еще не открыт.

‒ Красота! ‒ отметили кемеровчане в комментариях к посту.

Напомним, что дорога, которая соединит бульвар Строителей с поселком Металлплощадка, продолжает строиться. Ранее редакция AVOKADO писала о неровности, которая удивила кемеровчан на новом участке бульвара.