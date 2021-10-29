Кемеровские власти показали новый участок бульвара Строителей с высоты птичьего полета

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Фото:  

Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк поделился видео, на котором с большой высоты заснята новая дорога верхнего бульвара Строителей.

На кадрах, которые глава Кемерова выложил в своем Instagram-аккаунте, видна недавно построенная часть бульвара Строителей, освещенная десятками ярких фонарей. По некоторым дорогам уже передвигаются пешеходы. При этом Илья Середюк отметил, что новый участок еще не открыт.

‒ Красота! ‒ отметили кемеровчане в комментариях к посту.

Напомним, что дорога, которая соединит бульвар Строителей с поселком Металлплощадка, продолжает строиться. Ранее редакция AVOKADO писала о неровности, которая удивила кемеровчан на новом участке бульвара.

Видео: Instagram / ilyaseredyuk

Да!
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