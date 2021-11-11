Кемеровские власти показали фотографии дороги-дублера

Накануне мэр Кемерова Илья Середюк выложил пост, в котором рассказал о строительстве дороги-дублера вдоль Притомского проспекта. Глава города отметил, что участок от Московской площади до Ледового дворца "Кузбасс" был заасфальтирован в прошлом году, сейчас создание полотна продолжается.

‒ Сегодня выполняем работы по устройству подземных коммуникаций. На дорогу-дублер уложены нижние слои основания, корыто подготовлено. Выполняется работа по укладке и уплотнению верхних слоев основания, ‒ сообщил Илья Середюк на своей странице в Instagram.



Отмечается, что асфальтирование данной дороги будет осуществляться в 2022 году. В текущем же году планируется покрыть щебнем участок до реки Искитимки, где строится пешеходный мост.