Кемеровские власти показали фотографии дороги-дублера

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Глава столицы Кузбасса показал фотографии строящейся дороги-дублера, которая пройдет вдоль Притомского проспекта.

Накануне мэр Кемерова Илья Середюк выложил пост, в котором рассказал о строительстве дороги-дублера вдоль Притомского проспекта. Глава города отметил, что участок от Московской площади до Ледового дворца "Кузбасс" был заасфальтирован в прошлом году, сейчас создание полотна продолжается.

‒ Сегодня выполняем работы по устройству подземных коммуникаций. На дорогу-дублер уложены нижние слои основания, корыто подготовлено. Выполняется работа по укладке и уплотнению верхних слоев основания, ‒ сообщил Илья Середюк на своей странице в Instagram.

Отмечается, что асфальтирование данной дороги будет осуществляться в 2022 году. В текущем же году планируется покрыть щебнем участок до реки Искитимки, где строится пешеходный мост.

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