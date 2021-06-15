Кемеровские власти показали достроенную аркаду на Московской площади

Из сообщения властей следует, что на объекте работа по выкладке плитки выполнена на 95%. К настоящему моменту уже благоустроена территория, которая прилегает к аркаде № 1, смонтированы опоры и светильники.

– Начался монтаж витражных конструкций из светопрозрачного стекла, которые будут установлены на контрольно-пропускных пунктах на каждой из трех аркад, – указано в документе.

Отмечается, что специалисты закончили заниматься озеленением будущей площади и оформили клумбы.

Ранее редакция Avokado сообщала, что новые кадры Московской площади в Кемерове появились в Сети.