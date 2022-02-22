Кемеровские власти подвели итоги первого аукциона по созданию водоснабжения Улуса

Власти Кемерова определили поставщика подрядчика, который возьмет на себя создание проектной документации для строительства водозабора и системы водоснабжения в Улусе.

Начальная цена аукциона составляла 24 700 000 рублей, конечная однако победитель тендера предложил меньшую стоимость, которая составила 18 650 000 рублей. Название компании-победителя и прочих участников не раскрываются.

Подготовка документации должна быть закончена до 2024 года, только после этого начнется строительство системы водоснабжения.

Напомним, ранее власти Кемерова начали решать проблему с водой в Улусе после проверки прокуратуры.