+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровские власти поделились новыми снимками Московской площади

0
Фото:  

Кемеровские власти поделились новыми фотографиями строящейся Московской площади, расположенной на набережной Томи.

На сайте пресс-службы кемеровской администрации появились кадры, которые сделаны на строительной площадке Московской площади. Из данных властей следует, что строительство объекта находится в высокой степени готовности.


В настоящее время специалисты завершают укладку плитки и асфальтирование, а также монтаж конструкций и обшивку трех входных групп.

Ведется благоустройство и озеленение территории — высадка деревьев и газонной травы. На 80% готово ограждение будущей площади — внутрь гости будут попадать через один из трёх пропускных пунктов, — заявили представители местной администрации.

Кроме того, рабочие проводят благоустройство 300-метрового участка набережной в границах площади. Сейчас там укрепляют берег реки, а в скором времени обустроят прогулочную зону.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25576

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined