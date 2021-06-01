Кемеровские власти поделились новыми снимками Московской площади

На сайте пресс-службы кемеровской администрации появились кадры, которые сделаны на строительной площадке Московской площади. Из данных властей следует, что строительство объекта находится в высокой степени готовности.

В настоящее время специалисты завершают укладку плитки и асфальтирование, а также монтаж конструкций и обшивку трех входных групп.

— Ведется благоустройство и озеленение территории — высадка деревьев и газонной травы. На 80% готово ограждение будущей площади — внутрь гости будут попадать через один из трёх пропускных пунктов, — заявили представители местной администрации.

Кроме того, рабочие проводят благоустройство 300-метрового участка набережной в границах площади. Сейчас там укрепляют берег реки, а в скором времени обустроят прогулочную зону.