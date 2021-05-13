Кемеровские власти подарят сиротам 12 квартир на 19 млн рублей

Из информации двух тендеров на сайте госзакупок следует, что Комитет по управлению муниципальным имуществом ищет продавцов 12 квартир с внутренней отделкой. Площадь объектов составляет от 14 до 33 квадратных метров. Власти намерены приобрести жилье путем участия в долевом строительстве.

Квартиры планируется передать сиротам и оставшимся без попечения детям, которым жилье положено по закону. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 20 мая, а время на выполнение обязательств по контрактам – 25 декабря текущего года.