Кемеровские власти подарят сиротам 12 квартир на 19 млн рублей

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Власти Кемеровской области объявили конкурс на закупку квартир для детей, которые остались без покровительства взрослых. На приобретение жилья в администрации готовы выделить 19 млн рублей.

Из информации двух тендеров на сайте госзакупок следует, что Комитет по управлению муниципальным имуществом ищет продавцов 12 квартир с внутренней отделкой. Площадь объектов составляет от 14 до 33 квадратных метров. Власти намерены приобрести жилье путем участия в долевом строительстве.


Квартиры планируется передать сиротам и оставшимся без попечения детям, которым жилье положено по закону. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 20 мая, а время на выполнение обязательств по контрактам – 25 декабря текущего года.

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