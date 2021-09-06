Кемеровские власти почистили обмельчавшее дно Томи

Специалисты провели работы по расчистке дна главной водной артерии на территории региона. Так, городским службам пришлось вытаскивать металлолом, скопившийся в Томи.

Представители городской администрации отметили, что сотрудники Кемеровской службы спасения с помощью спецтехники извлекли из водоема пять автомобильных шин, детскую ванну и металлическую арматуру. При этом жители кузбасской столицы задались вопросом о появлении крупногабаритных "находок" в реке.

В ответ на вопрос заинтересованных граждан местные власти отметили, что сантехника на дно якобы "приплыла".