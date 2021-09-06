Кемеровские власти почистили обмельчавшее дно Томи

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Уровень воды в реке Томь спустился до критической отметки, что позволило спасателям провести работы по расчистке дна водоема от накопившегося хлама.

Специалисты провели работы по расчистке дна главной водной артерии на территории региона. Так, городским службам пришлось вытаскивать металлолом, скопившийся в Томи.


Представители городской администрации отметили, что сотрудники Кемеровской службы спасения с помощью спецтехники извлекли из водоема пять автомобильных шин, детскую ванну и металлическую арматуру. При этом жители кузбасской столицы задались вопросом о появлении крупногабаритных "находок" в реке.


В ответ на вопрос заинтересованных граждан местные власти отметили, что сантехника на дно якобы "приплыла".

Фото: instagram

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