Кемеровские власти планируют судиться с дорожниками за ремонт на Кузбасском мосту

В социальных сетях житель кузбасской столицы обратился к главе города Илье Середюку с вопросом

о сроках проведения гарантийного ремонта дороги на Кузбасском мосту и реставрации асфальта по улице Терешковой, до поворота на Леснополянское шоссе.

Мэр Кемерова отреагировал на интерес местного жителя и в личном Instagram-аккаунте, где назвал причину переноса ремонтных сроков.

— Подрядчик не признает этот случай гарантийным. Оформляем документы для разрешения его в судебном порядке, — пояснил Илья Середюк.

Кроме того, пользователи Сети решились спросить у градоначальника уточнение о дальнейшей судьбе подрядчика, то выяснилось, что причин для отказа в участии на дальнейших торгах нет.