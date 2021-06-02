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Кемеровские власти планируют судиться с дорожниками за ремонт на Кузбасском мосту

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Кемеровские власти заявили о намерении судиться с подрядной организацией, которая проводила ремонт дороги на Кузбасском мосту, где сейчас образовалась колея.

В социальных сетях житель кузбасской столицы обратился к главе города Илье Середюку с вопросом

о сроках проведения гарантийного ремонта дороги на Кузбасском мосту и реставрации асфальта по улице Терешковой, до поворота на Леснополянское шоссе.


Мэр Кемерова отреагировал на интерес местного жителя и в личном Instagram-аккаунте, где назвал причину переноса ремонтных сроков.

Подрядчик не признает этот случай гарантийным. Оформляем документы для разрешения его в судебном порядке, — пояснил Илья Середюк.

Кроме того, пользователи Сети решились спросить у градоначальника уточнение о дальнейшей судьбе подрядчика, то выяснилось, что причин для отказа в участии на дальнейших торгах нет.

Да!
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