Кемеровские власти перевели часть мероприятий ко Дню шахтера в онлайн-формат

В предстоящую пятницу, 27 августа, в 20.00 по местному времени на территории парка бульвара Строителей состоится фестиваль уличного кино, в рамках которого кемеровчане смогут насладиться бесплатным просмотром кинокартин под открытым небом.



При этом немного ранее в 18.00 в рамках акции "От песни к песне" ДК "Содружество" торжественно поздравит жителей ж.р. Кедровка концертными номерами – творческие коллективы исполнят их во дворах многоквартирных домов.





Что касается воскресенья, 29 августа, то мероприятия, организованные властями в рамках празднования Дня шахтера, начнутся с 11.00 в линейном парке бульвара Строителей и "Парке Чудес", там на площадках состоится фестиваль уличных видов спорта по направлениям: Workout Батл, Street Workout: силовое двоеборье, BMX: Jam-session среди профессионалов и любителей; Кick scooter: Jam-session, Skateboard: Jam-session, Armwrestling. Позже в этот же день, но уже на территории ж.р. Промышленновский горожанам предоставится возможность стать участниками фестиваля "Шоу народных талантов "Шахтерская звезда".

Стоит отметить, что на протяжении всей недели в учреждениях культуры, Центрах по работе с населением стартуют просветительские программы, тематические арт-уроки, квесты, а представители ДК запланировали концерты, игры и работу творческих площадок для развлечений земляков.





Также в областной столице состоятся соревнования по различным видам спорта, в том числе футболу, художественной гимнастике, стритболу, настольному теннису.



Большая часть акций местных учреждений культуры проведет в формате онлайн, среди них оказался видеочеллендж "Оживший памятник", квест "Город шахтерской славы", виртуальные выставки и концерты-поздравления от школ искусств, мастер-классы, следует из документа на сайте горадминистрации.