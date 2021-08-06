Кемеровские власти перенесли дату введения изменений в маршрут № 156

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УЕЗТУ кузбасской столицы сообщило о переносе сроков продления популярного автобусного маршрута.

Как ранее стало известно, автобусы, следующие по маршруту № 156 в Кемерове, начнут ходить от КЭМЗ до поселка «Журавлевы горы». В схеме движения рейса последняя остановка была введена впервые. Все изменения подробно описаны в новости, публиковавшейся на нашем сайте ранее.


Изначальная дата вступления корректировок в силу: 9 августа. Однако накануне стало известно, что она сменилась на 16 число этого же месяца, о чем сообщили в УЕЗТУ города.


Обо всем, что связано с маршрутами городского транспорта и их исполнением кемеровчане могут узнать на сайте УЕЗТУ или позвонив по многоканальному телефону справочно-информационной службы 57-46-57.

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