Кемеровские власти перенесли дату введения изменений в маршрут № 156

Как ранее стало известно, автобусы, следующие по маршруту № 156 в Кемерове, начнут ходить от КЭМЗ до поселка «Журавлевы горы». В схеме движения рейса последняя остановка была введена впервые. Все изменения подробно описаны в новости, публиковавшейся на нашем сайте ранее.

Изначальная дата вступления корректировок в силу: 9 августа. Однако накануне стало известно, что она сменилась на 16 число этого же месяца, о чем сообщили в УЕЗТУ города.

Обо всем, что связано с маршрутами городского транспорта и их исполнением кемеровчане могут узнать на сайте УЕЗТУ или позвонив по многоканальному телефону справочно-информационной службы 57-46-57.