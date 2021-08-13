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Кемеровские власти перечислили участки города для ремонта дорог в 2022 году

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Перечень улиц, которые будут отремонтированы в следующем году, появился на сайте кемеровской администрации.

Жители кузбасской столицы путем голосования выбрали наиболее проблемные территории, где власти в 2022 году организуют ремонт дорожного полотна. Работы пройдут в разных районах города на 24 участках.


Так, в Кировском районе будут отремонтированы дороги по улице Аллейной от Инициативной до Смоленской и по улице Рекордной. В Ленинском районе продолжится ремонт главной магистрали –проспекта Ленина на участке от улицы Волгоградской до бульвара Строителей. Также пройдут работы на проезде от улицы Терешковой 60 до Волгоградской 45.


В центре Кемерова ремонт пройдет на улице Патриотов, на улице Кирова от улицы Николая Островского до Дзержинского и от Дзержинского до Красноармейской. Жители Заводского района проголосовали за ремонт дорог по улице Космической от Базовой до Радищева (широкая) и также до улицы Сергея Тюленина (узкая).


В районе Радуги работы пройдут от улицы Раздольной 19 до Целинной, от 2-го переулка Авроры до Ногинской. Кроме того, в программу реновации включен участок улицы 2-й переулок Авроры от Нахимова до проспекта Шахтеров.


Вместе с тем в границах города ремонт дорожного полотна намечен еще на ряде территорий (ул.Славянская, ул.Торговая, ул.Советская, просп.Михайлова, ул.Троллейная, ул.Севская, ул.Спасская).

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