Кемеровские власти перечислили участки города для ремонта дорог в 2022 году

Жители кузбасской столицы путем голосования выбрали наиболее проблемные территории, где власти в 2022 году организуют ремонт дорожного полотна. Работы пройдут в разных районах города на 24 участках.

Так, в Кировском районе будут отремонтированы дороги по улице Аллейной от Инициативной до Смоленской и по улице Рекордной. В Ленинском районе продолжится ремонт главной магистрали –проспекта Ленина на участке от улицы Волгоградской до бульвара Строителей. Также пройдут работы на проезде от улицы Терешковой 60 до Волгоградской 45.

В центре Кемерова ремонт пройдет на улице Патриотов, на улице Кирова от улицы Николая Островского до Дзержинского и от Дзержинского до Красноармейской. Жители Заводского района проголосовали за ремонт дорог по улице Космической от Базовой до Радищева (широкая) и также до улицы Сергея Тюленина (узкая).

В районе Радуги работы пройдут от улицы Раздольной 19 до Целинной, от 2-го переулка Авроры до Ногинской. Кроме того, в программу реновации включен участок улицы 2-й переулок Авроры от Нахимова до проспекта Шахтеров.

Вместе с тем в границах города ремонт дорожного полотна намечен еще на ряде территорий (ул.Славянская, ул.Торговая, ул.Советская, просп.Михайлова, ул.Троллейная, ул.Севская, ул.Спасская).