Кемеровские власти перечислили подлежащие капремонту дома

Из свежего постановления, которое появилось на сайте администрации кузбасской столицы, следует, что капитальный ремонт в 2021-2022 годах будет проведен сразу в нескольких многоквартирных жилых домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Аллейная, 2;

ул. Инициативная, 101а;

пр. Шахтеров, 91а.

Также в предстоящем году рабочие отремонтируют одно строение по улице Тухачевского, 29а и обновят фасады пяти жилищ по октябрьскому проспекту, а точнее работы будут выполнены на объектах № 36а, 38, 38а, 38б, 38в.