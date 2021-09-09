Кемеровские власти перечислили подлежащие капремонту дома

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Кемеровские власти озвучили полный список домов, подлежащих капитальному ремонту в период со второй половины 2021 по 2022 года.

Из свежего постановления, которое появилось на сайте администрации кузбасской столицы, следует, что капитальный ремонт в 2021-2022 годах будет проведен сразу в нескольких многоквартирных жилых домах, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Аллейная, 2;
  • ул. Инициативная, 101а;
  • пр. Шахтеров, 91а.

Также в предстоящем году рабочие отремонтируют одно строение по улице Тухачевского,  29а и обновят фасады пяти жилищ по октябрьскому проспекту, а точнее работы будут выполнены на объектах № 36а, 38, 38а, 38б, 38в.

Да!
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