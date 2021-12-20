Кемеровские власти перечислили локации для зимних развлечений

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В правительстве областного центра назвали места, где жители смогут развлечься в зимнее время года. Чиновники заявили об открытии большого катка.

Новые площадки для зимнего отдыха горожан постепенно открываются для посетителей в разных районах кузбасской столицы. Например, около стадиона "Химик" и вдоль всей восточной трибуны появился большой цветной каток на 3 000 м².


В общей сложности по всему городу обустроены 49 сезонных объектов: 27 ледовых полей, хоккейных коробок, 14 лыжных трасс, а также восемь площадок, предназначенных для развлечений, игр в зимний футбол и хоккей в валенках и др.

Традиционным местом притяжения кемеровских лыжников является Сосновый бор в Рудничном районе. Как и в прошлом году, для горожан подготовили трассы протяженностью 500 метров, 1, 2, 3 и 5 километров, сообщили в горадминистрации.

Стоит отметить, что одна из лыжных трасс открылась в Кузбасском парке.

Фото: Администрация города Кемерово.

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