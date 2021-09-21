Кемеровские власти озвучили сроки открытия современного детсада за 133 млн рублей

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Кемеровские власти выделили 113 млн рублей на строительство детсада на месте аварийного здания. Учреждение сможет принять первых дошколят уже к концу текущего года.

В Рудничном районе Кемерова на месте, где раньше располагалось аварийное здание, вскоре заработает современный детский сад на 74 места. На его строительство власти шахтерского края выделили порядка 113 млн рублей. Объект предусмотрен на две ясельные группы для детей от 1 до 3 лет, будет средняя и старшая группы. В эксплуатацию учреждение для дошкольников планируют ввести к концу 2021 года.

– Современное дошкольное учреждение строим на месте аварийного здания. Детсад расположен в шаговой доступности от жилых домов, это особенно важно сибирской зимой, родители смогут быстро привести ребенка в сад, – прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Работы в трехэтажном строении выполнены на 79%. Подрядчики полностью возвели здание, сделали крышу, а также смонтировали коммуникации. В настоящий момент ведутся отделочные работы, а во дворе завершается благоустройство: проведена вертикальная планировка, сделано ограждение, на игровых и прогулочных площадках укладывают травмобезопасное покрытие.

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