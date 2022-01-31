Кемеровские власти ответили на жалобы о собачьих фекалиях

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Сотрудники администрации столицы Кузбасса рассказали об условиях для создания собачьих площадок.

Пользователи социальных сетей из Кемерова пожаловались на обилие собачьих экскрементов на улицах. Горожане предположили, что для улучшения ситуации необходимо создать в городе больше специальных площадок для выгула. Представители мэрии рассказали, как этого можно добиться.

– Для обустройства площадок для выгула собак на придомовых территориях близлежащих домов жителям указанных домов на общем собрании необходимо принять соответствующее решение и определиться с порядком и источником финансирования работ, – заявили сотрудники администрации Кемерова.

При этом помочь в организации собрания по данному вопросу должна управляющая компания. Если решение жильцов будет положительным, коммунальщики обязаны создать требуемую площадку. Кроме того, специалисты напомнили о запрете на выгул собак на детских и спортивных площадках, даже при отсутствии таблички. Контроль за этим осуществляет управление ветеринарии и полиция.


Ранее кемеровчане возмутились обилием собачьих экскрементов на пути к школе и детским садам.

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