Кемеровские власти ответили на жалобы о собачьих фекалиях

Пользователи социальных сетей из Кемерова пожаловались на обилие собачьих экскрементов на улицах. Горожане предположили, что для улучшения ситуации необходимо создать в городе больше специальных площадок для выгула. Представители мэрии рассказали, как этого можно добиться.

– Для обустройства площадок для выгула собак на придомовых территориях близлежащих домов жителям указанных домов на общем собрании необходимо принять соответствующее решение и определиться с порядком и источником финансирования работ, – заявили сотрудники администрации Кемерова.

При этом помочь в организации собрания по данному вопросу должна управляющая компания. Если решение жильцов будет положительным, коммунальщики обязаны создать требуемую площадку. Кроме того, специалисты напомнили о запрете на выгул собак на детских и спортивных площадках, даже при отсутствии таблички. Контроль за этим осуществляет управление ветеринарии и полиция.

Ранее кемеровчане возмутились обилием собачьих экскрементов на пути к школе и детским садам.