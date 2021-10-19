Кемеровские власти ответили на жалобы о ненадлежащем состояние школы

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Внешний вид школы № 44 в кузбасской столице стал поводом для возмущений местных жителей, которые потребовали от местных властей привести здание образовательного учреждения в порядок.

Так, по мнению горожан, школа №44 в Центральном районе города Кемерово выглядит не надлежащим образом. О деревянных окнах со времен СССР и старой мебели в здании местные жители сообщили в Instagram-аккаунте губернатора, где попросили представителя власти решить проблему с ремонтом в учреждении.

— Можно 44 школу г. Кемерово привести в порядок, школьного стадиона у детей никогда не было!!! Окна со времен СССР стоят, свезли старую мебель от 21 гимназии, как убогим, ну обратите на нее внимание!!! — заявила женщина в комментариях к одному из постов.

Ответ на возмущение гражданки поступил от представителей местной администрации. В тексте обращения чиновники указали, что строение, где проходит обучение детей, находится в технически исправном состоянии и за последние годы на объекте уже проводился ряд ремонтных работ.

За последние годы в учреждении были проведены следующие ремонтные работы: капитальный ремонт помещений пищеблока и актового зала, капитальный ремонт туалетных комнат, капитальный ремонт малого спортивного зала, тренажерного зала, замена оконных блоков в 10 кабинетах, установка противодымных дверей на 3 этаже, установка пропускной системы, ремонт крыльца запасного выхода... пояснили власти.

Также, с их слов, в школе была произведена замена входных дверей на центральном входе, проведен капремонт в кабинетах математики и методическом, обновлен узел холодного водоснабжения.

Да!
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