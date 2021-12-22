Кемеровские власти ответили на жалобы горожан об отмене маршрутки 40т

Накануне в социальных сетях появились многочисленные вопросы от кемеровчан, передвигающихся на маршрутном такси №40. Горожане возмутились тем, что в связи с транспортной реформой путь следования транспорта будет изменен.

‒ "А как с Радуги в центр ездить?", "Моему возмущению нет предела! <...> Администрация, верните его (маршрут - прим. ред.) обратно через Кузнецкий мост", "Очень неудобно", ‒ написали пользователи в комментариях популярного паблика в соцсети "ВКонтакте".

Представители кемеровской мэрии ответили на жалобы горожан. Специалисты сообщили, что параллельно движению маршрута №40 организована работа другого пассажирского транспорта, с помощью которого кемеровчане смогут доехать до нужного места. При этом поездка, в соответствии со стандартом, может осуществляться с пересадками, которых должно быть не более двух.

‒ В путь следования данного маршрута внесены изменения с учетом замечаний и пожеланий кемеровчан, которые регулярно поступают в МБУ "УЕЗТУ" и администрацию города, ‒ подчеркнули сотрудники мэрии кузбасской столицы.

Напомним, что маршрутное такси №40 исчезнет в ходе проведения транспортной реформы. Вместо него по измененному маршруту будет курсировать автобус №40.