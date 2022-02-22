Кемеровские власти ответили на вопрос об открытии детского сада на Красной горке

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы рассказали, когда на улице Суворова будет открыто учреждение для детей дошкольного возраста.

Жительница Кемерова поинтересовалась в социальных сетях мэра Ильи Середюка о том, когда откроется детсад на улице Суворова.

‒ Подскажите пожалуйста, когда планируется открытие детского сада на Красной горке? ‒ написала женщина в комментариях на странице градоначальника в Instagram.

На обращение горожанки ответили представители администрации кузбасской столицы. Они сообщили, что учреждение будет отрыто, ориентировочно, в 2022 году.

‒ По информации специалистов управления городского развития, ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию детского сада по ул. Суворова, 10 - 2 квартал 2022 года, ‒ заявили сотрудники мэрии Кемерова.

Ранее кузбасские власти анонсировали строительство десятка новых детсадов и школ.

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