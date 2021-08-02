Кемеровские власти оценили попытку угольщиков обжаловать запрет на стройку шахты возле Лесной Поляной

Попытки угольщиков обжаловать решение суда на запрет строительства шахты возле кемеровской Лесной Поляны не остались без внимания от представителей Министерства угольной промышленности Кузбасса, которые дали комментарий по сложившейся ситуации.

С их слов, собственники продолжают верить в планы по добыче угля вблизи района кузбасской столицы.

– Правительством Кемеровской области – Кузбасса продолжается работа по недопущению начала работ по строительству шахты "Лапичевская". На сегодняшний день начало строительства угледобывающего предприятия ООО "Шахта Лапичевская" невозможно, – указали власти в официальном обращении.

Кроме того, ситуация находится на особом контроле правительстве Кузбасса, указано в тексте сообщения.

Стоит отметить, что в понедельник, 12 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд после рассмотрения доводов представителей администраций города Кемерово и Кемеровского муниципального округа отменил решение Арбитражного суда города Москвы о согласовании проектной документации на строительство шахты.

Редакция AVOKADO уже сообщала, что власти прокомментировали попытки сотрудников шахты начать добычу угля возле Лесной Поляны в Кемерове.