Кемеровские власти отреагировали на жалобу о массовой вырубке деревьев в Рудничном бору

Так, водопровод появился в обозначенной зоне за несколько десятилетий до придания уникальному лесу статуса особо охраняемой природной территории. За все это время сами сети обветшали и пришли в негодность настолько, что в последние три года специалисты приезжали на обновление непригодных труб практически каждый месяц. При этом постоянные утечки негативно сказывались состояние бора, поскольку превращали его земли в болото.

– Согласно законодательству, так как в границы особо охраняемой природной территории включены здания и сооружения, необходимо обеспечить работоспособность всей инфраструктуры: линий электропередачи, дорог, водопровода, – уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской администрации.

Таким образом, сейчас все работы ведутся филигранно. Однако скальный грунт этой местности не позволяет выполнить трассу методом прокола, поэтому коммунальщики работают малогабаритной техникой, благодаря которой можно сделать траншею узкой, огибая каждое дерево и благодаря этому сохраняя его.



В общей сложности под замену попали около 600 метров труб. На их замену уйдет примерно месяц.