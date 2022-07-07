Кемеровские власти отреагировали на появление опасной ямы у травмпункта

По данным городского правительства, специалисты КемВод сегодня ночью провели ремонтные работы на опасном участке в районе пешеходного перехода у стен травмпункта, что на улице Николая Островского.

– Благоустройство планируется восстановить в ближайшее время – при благоприятной погоде для этого вида работ, – сказано в ответе.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в самом центре кузбасской столицы автомобилистов и пешеходов у стен травмпункта поджидает опасность: на "зебре" образовалась глубокая яма.