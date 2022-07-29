Кемеровские власти отреагировали на повисшую на деревьев стену пивзавода

Кемеровские власти отреагировали на сообщение о том, что кирпичная стена пивзавода в Кировском районе буквально повисла на многолетних деревьях, что высажены вдоль нее.

– По информации собственника здания, расположенного по адресу ул. Назарова, 6, с 1 августа запланированы работы по демонтажу старой кирпичной кладки забора,– сказали AVOKADO в городской мэрии.

Таким образом, в ближайшие дни аварийный объект будет уничтожен.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кирпичная стена у кемеровского завода повисла на деревьях.