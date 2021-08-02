Кемеровские власти отключили фонтаны в день ВДВ

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Власти кузбасской столицы заявили о намерении отключить городские фонтаны в день, когда гвардейцы и десантники отмечают профессиональный праздник.

Работа девяти фонтанов в городе Кемерово приостановлена в связи с необходимостью проведения профилактических работ. Примечательно, что подача воды в объекты прекращена с понедельника, 2 августа, когда десантники и гвардейцы отмечают День Воздушно-десантных войск.


В списке подлежащих отключению оказались фонтаны у драмтеатра, филармонии, в сквере им. Резникова, на Пионерском бульваре, в Шалготарьяне, на бульваре Строителей, в ж.р. Кедровка (два фонтана) и у ДК шахтеров.


При этом представители администрации не озвучили точные сроки возобновления работы каждого из них, а лишь отметили, что время подачи воды на объекты может отличаться, пояснили в Telegram-канал мэрии столицы Кузбасса.

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