Кемеровские власти отключили фонтаны в день ВДВ

Работа девяти фонтанов в городе Кемерово приостановлена в связи с необходимостью проведения профилактических работ. Примечательно, что подача воды в объекты прекращена с понедельника, 2 августа, когда десантники и гвардейцы отмечают День Воздушно-десантных войск.



В списке подлежащих отключению оказались фонтаны у драмтеатра, филармонии, в сквере им. Резникова, на Пионерском бульваре, в Шалготарьяне, на бульваре Строителей, в ж.р. Кедровка (два фонтана) и у ДК шахтеров.

При этом представители администрации не озвучили точные сроки возобновления работы каждого из них, а лишь отметили, что время подачи воды на объекты может отличаться, пояснили в Telegram-канал мэрии столицы Кузбасса.