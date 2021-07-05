Кемеровские власти отказали аллергику в вырубке тополей

Представители администрации города Кемерово в соцсети отреагировали на жалобу горожан, которые сообщили о необходимости избавить бульвар Строителей от цветущих тополей.

Так, одна из жительниц кузбасской столицы предложила вырубить тополя, от пуха которых, с ее слов, страдают люди с аллергией.

— Живу на бульваре, аллергия жуткая, толком на улицу не могу выйти, — прокомментировала она.

В ответе ей пояснили, что уничтожение деревьев — это административное правонарушение и в случае, если ствол вырос около придомовой территории, то для начала необходимо получить разрешение на подобные работы.

— Выполнение сноса (опиловки) без разрешения будет являться основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, публиковала фоторепортаж цветения массивных деревьев в областном центре Кузбасса. Из-за явления город почти полностью оказался окутан небольшими "облаками".