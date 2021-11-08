Кемеровские власти отчитались об уборке снега на городских улицах

В общей сложности с начала зимы из города было вывезено порядка 14 500 кубометров снега. После обильных снегопадов и перепадов температур хлопоты у дорожников прибавилась. В усиленном режиме специалисты проработали в течении всех четырех праздничных дней на минувшей неделе.

– Задача стояла очистить от снежных заносов и наледи дворы, парковки, остановочные площадки, городские магистрали, улицы частного сектора, – указал Середюк в своем Instagram-аккаунте.

Чиновник отметил, что большая часть работ по уборке территорий проходила в областном центре преимущественно в ночное время или ранним утром, чтобы техника не препятствовала дорожному движению.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобилисты помешали кемеровским службам убрать снег с улиц.