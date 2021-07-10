Кемеровские власти опубликовали время выступлений российских звезд на Московской площади

В субботу, 10 июля, в Кемерове на Московской площади состоится праздничный концерт с участием российских артистов. Как уточнил глава города Илья Середюк в соцсетях, выступления начнутся в 18:30.

Так, открыть музыкальный вечер предстоит группе "Фабрика". Далее на Московской площади выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band. Они представят свою программу в 19:10. Еще через час зрители смогут оценить творчество дуэта RASA.

Популярная рок-группа "Ночные снайперы" выйдет на сцену в 21:10, а в 22:10 для зрителей исполнит свои песни группа "Дискотека Авария". Финалом празднования юбилея Кузбасса станет красочный фейерверк в 23:00.