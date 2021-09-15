Кемеровские власти опубликовали схему движения транспорта на время перебоев в электричестве

0
Фото:  

Часть кемеровских трамваев изменила маршрут на время устранения сбоев с электричеством.

На время проведения восстановительных работ трамваи в Кемерове

будут курсировать по следующим маршрутам:

  • № 1 – с "Водолея" до Соборной;
  • № 3 – с ТЭЦ Кировского до ш. Северная,
  • № 10 с ш. Северная до Суворова,
  • № 5 с Южного до Южного моста,
  • № 8 – в простое.

Как отметили в горадминистрации, троллейбусы поедут следующим образом:

  • №№ 1, 4, 7, 15 – до Ресо Гарантия.
  • №№ 3, 6, 11 и 12 – по маршруту.

Ранее сообщалось о сбое подачи электричества в Кемерове, из-за чего утром в городе встали трамваи.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28933

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined