Кемеровские власти опубликовали схему движения транспорта на время перебоев в электричестве

На время проведения восстановительных работ трамваи в Кемерове
будут курсировать по следующим маршрутам:
- № 1 – с "Водолея" до Соборной;
- № 3 – с ТЭЦ Кировского до ш. Северная,
- № 10 с ш. Северная до Суворова,
- № 5 с Южного до Южного моста,
- № 8 – в простое.
Как отметили в горадминистрации, троллейбусы поедут следующим образом:
- №№ 1, 4, 7, 15 – до Ресо Гарантия.
- №№ 3, 6, 11 и 12 – по маршруту.
Ранее сообщалось о сбое подачи электричества в Кемерове, из-за чего утром в городе встали трамваи.
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