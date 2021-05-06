Кемеровские власти опубликовали праздничную программу на 9 мая

В текущем году 9 мая во дворах домов, где живут фронтовики, пройдет акция "Парад у дома ветерана", а "Фронтовые бригады" устроят для ветеранов театрализованные поздравления с песнями военных лет.

Отмечается, что в рамках акции "Поемдвором" жителям построек в кузбасской столице предоставится возможность исполнить популярные песни военных лет в компании творческого коллектива ДК им. 50 лет Октября.

В День Победы в социальных сетях пройдут массовые флешмобы "Памятьюживы" и "ПесниПобеды". На просторах Сети все желающие смогут разместить свои видеоролики с песнями и стихотворениями военных лет и соответствующими хештегами. Помощь в съемках смогут оказать сотрудники центров по работе с населением по месту жительства до 7 мая.

С 14:00 до 17:00 на площади перед гимназией № 1 (ул. Боброва, 2) будет воссоздана реконструкция событий Великой Отечественной войны "Военный госпиталь № 1027".



Вечером в 21.50 на территории парка Победы им. Г.К. Жукова пройдет акция "Фонарики Победы", в рамках которой кемеровчане с включенными фонариками смогут исполнить песню "День Победы".