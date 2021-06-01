Кемеровские власти опубликовали праздничную программу на 1 июня

Всего культурные, спортивные и развлекательные мероприятия пройдут на 12 площадках Кемерова. В частности, на набережной Кировского района будет организовано сразу несколько тематических локаций с мастер-классами по робототехнике, флэшмобами и шоу мыльных пузырей.

В Рудничном районе города праздник пройдет в сквере Дружбы народов. С самого утра на площадке пройдет концертная программа, а также мастер-классы, конкурсы и игры для детей. На Южном местные жители смогут поучаствовать в фольклорных играх и хороводах, театрализованных представлениях, а также посетить контактный зоопарк.

Различные спортивные организации в этот день проведут турниры по теннису и фехтованию. Вечером в городе откроются "шахматные площадки" на улице Весенней, в сквере "Орбита", около стадиона "Химик", на площади Советов и на бульваре Строителей.

Различные праздничные мероприятия для детей и взрослых также пройдут в микрорайонах Кедровка и Ягуновский. Подробную программу Дня защиты детей публикует администрация Кемерова.