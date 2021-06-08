Кемеровские власти опубликовали план торжественных мероприятий на День города

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Праздничные мероприятия пройдут в областном центре Кузбасса в приближающиеся выходные. Сотрудники администрации распространили график предстоящих торжеств.

12 июня в Кемерове в честь празднования Дня России и Дня города будут проведены концерты, соревнования, фестивали, игры, ярмарки и другие развлекательные мероприятия. Отметят торжество на основных городских площадках.


На территории главного общественного пространства города - площади Советов - мероприятия начнутся с 16:00. В это же время на ней откроется выставка-ярмарка искусств «Кузбасс мастеровой», через час – в 17:00 – запланировано выступление детского оркестра «Симфониетта». Следующее мероприятие на площади – гала-концерт «Битва хоров», он состоится в 18:00. Спустя два часа – в 20:00 – начнется концерт кавер-группы «Коктейль Молотова», в 21:00 на площади выступят местные солисты, хедлайнером мероприятия станет солит группы Burito Игорь Бурнышев – его выступление запланировано на 22:00.


Торжественные мероприятия развернуться и в парке Жукова. Начнутся они с соревнований по стритболу, запланированных на 12:00. После – в 15:00 – там же проведут соревнование по настольным играм, в 16:00 будет открыта хэндмейд-ярмарка и фотозоны «Праздничные фото», также в парке откроют пленэр для всех желающих, мультикинотеатр, детские аттракционы, спортивные площадки, релакс-зоны, начнутся фестивали «Танцевальный променад» и «Прекрасное далеко», горожане смогут посмотреть и на выставку ретро-автомобилей, а произойдет это в 17:00. Местные артисты выступят перед кемеровчанами и гостями города в 20:00 и 21:00.


Мероприятия также будут проведены на улице Весенней, у театра драмы, в линейном парке бульвара Строителей, у Музыкального театра Кузбасса. Наиболее подробный план всех предстоящих мероприятий представлен здесь.


В завершение торжеств в городе прогремит салют. Его запустят в 23:00 на Университетском мосту. Ранее мы сообщали о том, что состоять он будет из 790 залпов, а продлится он примерно восемь минут.

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