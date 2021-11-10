Кемеровские власти определили места для катания на лыжах

В общей сложности на территории Кемерова этой зимой будут работать 49 спортивных объектов и 26 пунктов проката. Подробности рассказал мэр города Илья Середюк в своем Instagram-аккаунте.

При этом одно место, где можно временно запастись лыжами, уже выдает инвентарь в Сосновом бору, любители зимних видов спорта там с недавних пор занимаются.

– К услугам кемеровчан – трассы протяженностью от 500 метров до 5 км. Освещенная лыжная трасса работает ежедневно до 22:00, – прокомментировал чиновник в соцсети.

В настоящий момент специалисты продолжают утрамбовывать снег в бору, после завершения всех работ они нарежут лыжню. Подготовка к зимнему сезону ведется и на стадионе "Шахтер". Вскоре там появится хоккейный короб и беговые дорожки, а сейчас ведется заливка льда.