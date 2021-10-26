Кемеровские власти одобрили строительство самых высоких зданий в городе

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В администрации города Кемерово редакции AVOKADO сообщили о решении комиссии одобрить строительство 21-этажных домов, которое ранее не соответствовало нормам.

Как сообщается, еще в августе текущего года градостроительный совет Кузбасса согласовал отступление от норм в плане этажности для многоквартирных домов по проспекту Притомскому в Кемерове. Учитывая это, комиссия решила предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства.


Таким образом, застройщик сможет возвести четыре 21-этажных здания (21б, 23, 23а и 23б) по Притомскому проспекту. Также отмечается, что строения будут иметь 20 надземных этажей и один подземный. Они станут самыми высокими домами в городе.


Напомним, по решению властей Кемеровской области, принятому в 2013 году, в регионе нельзя строить дома выше 16 этажей.

Да!
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