Кемеровские власти обозначили возможность продления набережной Томи

0
Фото:  

Глава кузбасской столицы ответил на вопрос местных жителей о продлении набережной в одном из районов города.

Накануне в социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появился комментарий от горожанки, которая поинтересовалась возможностью продления участка набережной Томи от улицы Матросова до стадиона "Кировец".

‒ Очень бы хотелось облагородить и данный участок, чтобы создать единую прогулочную зону до медицинской академии и стадиона, ‒ отметила кемеровчанка в комментариях на странице Ильи Середюка в Instagram.

Градоначальник заявил, что в 2022 году осуществление таких работ не планируется, однако обсуждение этого вопроса было проведено с горожанами.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31323

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined