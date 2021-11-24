Кемеровские власти обозначили возможность продления набережной Томи

Накануне в социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появился комментарий от горожанки, которая поинтересовалась возможностью продления участка набережной Томи от улицы Матросова до стадиона "Кировец".
‒ Очень бы хотелось облагородить и данный участок, чтобы создать единую прогулочную зону до медицинской академии и стадиона, ‒ отметила кемеровчанка в комментариях на странице Ильи Середюка в Instagram.
Градоначальник заявил, что в 2022 году осуществление таких работ не планируется, однако обсуждение этого вопроса было проведено с горожанами.
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