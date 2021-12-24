Кемеровские власти обозначили очередность выкупа домов в частном секторе

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы рассказали, в каком порядке будут изыматься дома в ликвидируемом частном секторе.

Согласно официальной информации, в 2022 году не все жители частного сектора в Кемерове попадут под расселение. Будут выкуплены лишь некоторые здания вдоль улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Тухачевского и Каменской.


Первыми изымут только те дома и участки, которые находятся в границах инженерных коридоров. Это связано с тем, что с 2023 года там будет проводиться строительство дорог, водопровода, канализации, сетей электро- и теплоснабжения, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово. Адреса выкупаемых в первую очередь домов можно найти на сайте мэрии.


Подчеркивается, что остальных жителей на данном этапе расселение не затронет.


Ранее кемеровские власти обозначили планы по преобразовании улицы Сибиряков-Гвардейцев и реконструкции дороги на этой территории. Мэр кузбасской столицы Илья Середюк рассказал о выкупе домов и дате их дальнейшего сноса. Для застройки территории ликвидируемого частного сектора могут привлечь специалистов из Санкт-Петербурга. Для собственников изымаемых домов создадут специальный центр, где они смогут задать интересующие их вопросы.

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