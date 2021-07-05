Парковая зона в жилом поселке Металлплощадка Кемеровского района будет отремонтирована и оборудована в рамках программы реновации. Об этом стало известно от представителя администрации кузбасской столицы, который ответил на комментарий возмущенной горожанки в соцсети.

Стоит отметить, что под одним из постов в личном Instagram-аккаунте главы столицы шахтерского края Ильи Середюка горожанка указала мэру на "вздутое покрытие" и "карусели заросшие травой" в городском саду.

Начало работ по благоустройству зоны отдыха запланировано на 2022 год, указано в официальном ответе властей.