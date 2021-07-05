Кемеровские власти обновят парк со "вздутым покрытием" в поселке

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Власти города Кемерово приняли решение обновить парк в поселке Металлплощадка после жалобы местных жителей на ненадлежащее состояние территории для отдыха граждан.

Парковая зона в жилом поселке Металлплощадка Кемеровского района будет отремонтирована и оборудована в рамках программы реновации. Об этом стало известно от представителя администрации кузбасской столицы, который ответил на комментарий возмущенной горожанки в соцсети.


Стоит отметить, что под одним из постов в личном Instagram-аккаунте главы столицы шахтерского края Ильи Середюка горожанка указала мэру на "вздутое покрытие" и "карусели заросшие травой" в городском саду.


Начало работ по благоустройству зоны отдыха запланировано на 2022 год, указано в официальном ответе властей.

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