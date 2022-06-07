Кемеровские власти обнародовали план мероприятий на 12 июня

Основные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города и Дня России в Кемерове, состоятся 12 июня на Московской площади. Общественное пространство вместит три фестиваля, которые пройдут с 16:00 часов до 23:00 часов, а именно:

фестиваль национальных общественных организаций "Я — россиянин" ;

фестиваль кавер-групп "Музыка города";

фестиваль арт-пространств Family-fest.

Завершится празднование на Московской площади фейерверком, запланированным на 23:00, сообщают в пресс-службе мэрии Кемерова.

Кроме того, в 12:00 в центре города начнется фестиваль-шествие гигантских кукол "КУК-ПАРАД", который пройдет по маршруту: улица Весенняя – проспект Советский – улица Кирова – Парк Чудес.

Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города.

Ранее власти областного центра анонсировали проведение праздничных мероприятий на Московской площади. Из-за торжеств часть Притомского проспекта станет пешеходной. Облик Московской площади изменится к 12 июня.