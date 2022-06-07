Кемеровские власти обнародовали план мероприятий на 12 июня

0
Фото:  

Администрация кузбасской столицы рассказала о том, как будет праздноваться День города в 2022 году.

Основные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города и Дня России в Кемерове, состоятся 12 июня на Московской площади. Общественное пространство вместит три фестиваля, которые пройдут с 16:00 часов до 23:00 часов, а именно:

  • фестиваль национальных общественных организаций "Я — россиянин" ;
  • фестиваль кавер-групп "Музыка города";
  • фестиваль арт-пространств Family-fest.

Завершится празднование на Московской площади фейерверком, запланированным на 23:00, сообщают в пресс-службе мэрии Кемерова.


Кроме того, в 12:00 в центре города начнется фестиваль-шествие гигантских кукол "КУК-ПАРАД", который пройдет по маршруту: улица Весенняя – проспект Советский – улица Кирова – Парк Чудес.


Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города.


Ранее власти областного центра анонсировали проведение праздничных мероприятий на Московской площади. Из-за торжеств часть Притомского проспекта станет пешеходной. Облик Московской площади изменится к 12 июня.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36949

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined